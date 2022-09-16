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    В Оренбурге сотрудник отдела по борьбе с наркотиками пытался их продать. Спойлер: получилось не очень

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    Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Под подозрением — старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Оренбургское».

    Как сообщает 16 сентября региональный СК, по данным следствия, наркополицейский пытался сбыть запрещённое вещество, делая закладки на территории города. Судя по всему, получилось у него это не очень умело, поскольку вскоре он был задержан коллегами-силовиками.

    Полицейского-наркодилера заключили под стражу. В ходе обысков были изъяты 23 тайника (закладки) с наркотиком. Теперь ему может «светить» вполне солидный срок.

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