У жительницы Ленобласти отобрали пушистую Веточку

Из СНТ «Белоостров» во Всеволожском районе Ленобласти придется уехать полярной лисице Веточке. Росприроднадзор счел, что хозяйка не имеет права ее содержать.

Владелицу оштрафовали на тысячу рублей, сообщает 16 сентября пресс-служба ведомства. Лис запрещено держать в неволе — правило действует с 1 января 2020 года, а Веточку женщина взяла к себе в апреле, когда норма уже действовала.

Претензии возникли и к проживанию в СНТ медведицы Маши, но ее жилищные условия улучшили, так что съезжать ей не пришлось. А вот Веточку благодаря решению Колпинского райсуда, поддержавшего иск Росприроднадзора, ждет переезд.

