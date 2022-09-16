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    У жительницы Ленобласти отобрали пушистую Веточку

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    Из СНТ «Белоостров» во Всеволожском районе Ленобласти придется уехать полярной лисице Веточке. Росприроднадзор счел, что хозяйка не имеет права ее содержать.

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    Владелицу оштрафовали на тысячу рублей, сообщает 16 сентября пресс-служба ведомства. Лис запрещено держать в неволе — правило действует с 1 января 2020 года, а Веточку женщина взяла к себе в апреле, когда норма уже действовала.

    Претензии возникли и к проживанию в СНТ медведицы Маши, но ее жилищные условия улучшили, так что съезжать ей не пришлось. А вот Веточку благодаря решению Колпинского райсуда, поддержавшего иск Росприроднадзора, ждет переезд.

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