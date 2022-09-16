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    Мать бежала от потока воды, но не смогла удержать ребенка — его вырвало из ее рук. В одном из регионов Италии за 3 часа выпала половина годовой нормы дождя

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    В результате непогоды в провинции Анкона (регион Марке) на адриатическом побережье Италии погибли восемь человек и четверо пропали без вести, в том числе двое детей. Об этом 16 сентябрь пишет La Repubblica.

    За два-три часа там выпало около 420 мм осадков — половина того, что выпадает за год. Вода местами полностью затопила улицы, смыла машины, разрушила дороги. Вода прибывала так быстро, что люди не осознавали опасности — не понимали, что надо покидать улицы. За ночь были проведены около 150 спасательных операций. Десятки людей сняли с деревьев и крыш домов. В СМИ произошедшее назвали «водяной бомбой».

    Найдены восемь погибших, например мужчина утонул вместе с автомобилем. Разыскиваются четверо. По словам мэра коммуны Барбара, пропали мать с 8-летней дочерью, которые пытались убежать от наводнения. В другом месте мать удалось спасти, а сын потерялся.

    «Наши действия сосредоточены в районе Сенигаллии. В настоящее время проводится 200 операций, в том числе в районе Барбары, где трое пропали без вести, и среди них ребенок — его вырвало из рук матери, её же удалось спасти», — рассказывает руководитель службы связи пожарной команды Лука Кари.

    Мэр города Кастеллеоне-ди-Суаза, стоящего на реке Чезано, назвал ситуацию апокалиптической. Волонтеры и спасатели ищут в реке 8-летнего ребенка. «Мы нашли мать еще живой примерно в полутора километрах от того места, где она прошлой ночью бросила машину, — говорит мэр города. — Женщина с ребенком вышла из автомобиля, когда поняла, что течение уносит его».

    К утру дождь прекратился, но спасатели продолжают работать.

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