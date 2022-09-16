«Бесплатная сауна». В парадной дома на Художников появился водопад

Жители дома 26/4 по проспекту Художников получили горячий бассейн прямо в парадной. Лестничную площадку буквально затопило — появился даже мини-водопад.
Автор: vk.com/Поребрик сити | Новости Санкт-Петербурга
«Бесплатная сауна», — шутят в соцсетях.
В пресс-службе администрации Выборгского района 16 сентября «Фонтанке» рассказали, что прорыв произошел позавчера. Сегодня планируется замена куска трубы.
«Информация была передана на аварийную службу ЖКС. В течение получаса все было отключено. Вода горячая и холодная в доме есть», — отметили в администрации.