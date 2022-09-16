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    «Бесплатная сауна». В парадной дома на Художников появился водопад

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    3 комментария

    Жители дома 26/4 по проспекту Художников получили горячий бассейн прямо в парадной. Лестничную площадку буквально затопило — появился даже мини-водопад.

    Автор: vk.com/Поребрик сити | Новости Санкт-Петербурга

    «Бесплатная сауна», — шутят в соцсетях.

    В пресс-службе администрации Выборгского района 16 сентября «Фонтанке» рассказали, что прорыв произошел позавчера. Сегодня планируется замена куска трубы.

    «Информация была передана на аварийную службу ЖКС. В течение получаса все было отключено. Вода горячая и холодная в доме есть», — отметили в администрации.

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    Комментарии 3

    James Cook16 Сен 2022 в 13:16
    Жесть
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