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    Бизнес берет промышленную ипотеку — ВТБ за неделю принял заявки на 5 млрд рублей

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    За неделю действия программы промышленной ипотеки наиболее высокий спрос на нее продемонстрировали предприниматели в Москве, а также в Московской, Владимирской, Вологодской, Псковской и Ярославской областях. Как отмечают в ВТБ, за этот период в банк поступило заявок от среднего и малого бизнеса на сумму 5,3 млрд рублей.

    Программа предусматривает льготное кредитование покупки бизнесом недвижимости для промышленного производства. Кредиты по программе выдаются под 5% годовых на срок до семи лет по ставке 5% годовых. Для технологических компаний — под 3% годовых. Максимальная сумма кредита − 500 млн рублей.

    — Мы активно участвовали в разработке и запуске механизма промышленной ипотеки, так как прогнозируем востребованность этого продукта среди заемщиков, — прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ. — В ряду других мер поддержки он простимулирует кредитование среднего и малого бизнеса, повысит устойчивость и снизит риски предприятий этого сегмента.

    О запуске программы промышленной ипотеки председатель правительства Михаил Мишустин объявил 5 сентября. Необходимость создать подобный механизм возникла, чтобы поддержать предприятия и бизнес. По словам премьер-министра, такая программа поможет не просто расширяться промышленным производствам, но и может в целом оказать позитивное влияние на другие сферы экономики

    — Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен, — отметил Михаил Мишустин.

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