Бизнес берет промышленную ипотеку — ВТБ за неделю принял заявки на 5 млрд рублей

За неделю действия программы промышленной ипотеки наиболее высокий спрос на нее продемонстрировали предприниматели в Москве, а также в Московской, Владимирской, Вологодской, Псковской и Ярославской областях. Как отмечают в ВТБ, за этот период в банк поступило заявок от среднего и малого бизнеса на сумму 5,3 млрд рублей.



Программа предусматривает льготное кредитование покупки бизнесом недвижимости для промышленного производства. Кредиты по программе выдаются под 5% годовых на срок до семи лет по ставке 5% годовых. Для технологических компаний — под 3% годовых. Максимальная сумма кредита − 500 млн рублей.

