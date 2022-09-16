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    Телефонные мошенники в Красноярске по ошибке позвонили в пресс-службу МВД. Там не растерялись

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    Случайная ошибка телефонных мошенников в Красноярске стоила им курьера.

    Звонок в пресс-службу МУ МВД России «Красноярское» поступил в рабочее время в сентябре 2022 года, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Звонившая представилась сотруднице внучкой, которая стала виновницей ДТП, она плакала и просила передать крупную сумму денег за то, чтобы в отношении нее не возбудили уголовное дело.

    После этого трубку взял якобы следователь и «договорился» с сотрудницей полиции о передаче суммы в 300 тыс рублей.

    Фото: МВД Медиа
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    «Капитан внутренней службы сразу поняла, что разговаривает с мошенницей. Она попросила коллегу срочно сообщить о сомнительном звонке в отдел уголовного розыска. Тем временем сама продолжила общаться с аферистами, подыгрывая им», — сообщает Волк.

    Приехавшего за деньгами курьера, 19-летнего парня, встретили оперативные сотрудники. Они выяснили, что молодой человек до задержания уже забрал деньги у пенсионерок 85 и 94 лет, которые передали ему 200 тысяч рублей. По предварительным данным, деньги красноярец перевел соучастникам, оставив себе небольшую часть.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Фото: МВД Медиа

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