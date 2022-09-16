Телефонные мошенники в Красноярске по ошибке позвонили в пресс-службу МВД. Там не растерялись

Случайная ошибка телефонных мошенников в Красноярске стоила им курьера.



Звонок в пресс-службу МУ МВД России «Красноярское» поступил в рабочее время в сентябре 2022 года, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Звонившая представилась сотруднице внучкой, которая стала виновницей ДТП, она плакала и просила передать крупную сумму денег за то, чтобы в отношении нее не возбудили уголовное дело.



После этого трубку взял якобы следователь и «договорился» с сотрудницей полиции о передаче суммы в 300 тыс рублей.