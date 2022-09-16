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    Невнимательный сосед по дороге почти нанизал «Солярис» на отбойник на Московском шоссе

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    Легковой автомобиль впечатался в отбойник в Пушкинском районе Петербурга утром 16 сентября. Подушки в машине не сработали, но людям повезло.

    В 6:50 на пересечении Московского шоссе и Курьерского проезда «Луидор» при перестроении столкнулся с автомобилем Hyundai, а тот от удара наехал на силовую опору, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На фото, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что Solaris воткнулся в край отбойника на пешеходном переходе.

    Несмотря на сильный удар, подушки безопасности в автомобиле не сработали, отмечают очевидцы. Тем не менее, по данным главка, пострадавших в ДТП нет.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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