Невнимательный сосед по дороге почти нанизал «Солярис» на отбойник на Московском шоссе

Легковой автомобиль впечатался в отбойник в Пушкинском районе Петербурга утром 16 сентября. Подушки в машине не сработали, но людям повезло.
В 6:50 на пересечении Московского шоссе и Курьерского проезда «Луидор» при перестроении столкнулся с автомобилем Hyundai, а тот от удара наехал на силовую опору, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На фото, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что Solaris воткнулся в край отбойника на пешеходном переходе.
Несмотря на сильный удар, подушки безопасности в автомобиле не сработали, отмечают очевидцы. Тем не менее, по данным главка, пострадавших в ДТП нет.