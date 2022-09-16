Младенца с расщеплением позвоночника спецбортом доставили из Магадана в Петербург. Его спасают в Педиатрическом университете

В клинике Педиатрического университета готовят к операции трехдневную девочку с расщеплением позвоночника. Она в тяжелом состоянии, в Петербург ее отправили из Магаданской области.

Девочка хорошо перенесла перелет и дышит самостоятельно, сообщает 16 сентября пресс-служба университета. При патологии, которую у нее диагностировали, происходит «выпячивание» тканей и вещества спинного мозга через костный дефект позвоночника. Это считается серьезным пороком развития, завтра девочке будут проводить операцию нейрохирурги.