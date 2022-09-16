    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    3 м/с, южн

    743мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.67eur59.62
    Как общаться с мошенникомКуда пойти на выходныхВсе вокруг болеютОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Младенца с расщеплением позвоночника спецбортом доставили из Магадана в Петербург. Его спасают в Педиатрическом университете

    3956
    2 комментария

    В клинике Педиатрического университета готовят к операции трехдневную девочку с расщеплением позвоночника. Она в тяжелом состоянии, в Петербург ее отправили из Магаданской области.

    Девочка хорошо перенесла перелет и дышит самостоятельно, сообщает 16 сентября пресс-служба университета. При патологии, которую у нее диагностировали, происходит «выпячивание» тканей и вещества спинного мозга через костный дефект позвоночника. Это считается серьезным пороком развития, завтра девочке будут проводить операцию нейрохирурги.

    Отмечается, что у врачей клиники большой опыт хирургического лечения спинномозговой грыжи. Ранее университет впервые в России применил комплексную методику коррекции расщепления позвоночника.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close