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    РЖД ради инвестпрограммы собирается сильно увеличить тарифы

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    За счёт роста тарифов ОАО «РЖД» собирается реализовать рекордную инвестиционную программу, пишет 16 сентября «Коммерсантъ».

    На 2023 год компания запланировала рекордные инвестиции в 1,23 трлн руб., а на 2024–2025 годы — 1,5 трлн руб. и 1,66 трлн руб., что примерно вдвое больше, чем в 2021–2022 годах. В частности, предлагается увеличить вложения в поддержание состояния путей. При этом инвестпрограмму текущего года уже пришлось секвестрировать из-за недоосвоения.

    Средства на финансирование этих планов предлагается взять за счёт повышения тарифов. РЖД закладывает рост на 9,8% в 2023 году и 9,1% в 2024-м. По версии Минэкономики, на два процентных пункта меньше.

    «В обеих версиях учтена высокая надбавка на капремонт, которую и в 2025 году планируют оставить на уровне 7%, а также отмена льгот для перевозок угля до 2025 года включительно», — отмечается в публикации.

    Впрочем, окончательное решение о повышении тарифов ещё не принято, ведутся дискуссии.

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