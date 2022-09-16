РЖД ради инвестпрограммы собирается сильно увеличить тарифы

На 2023 год компания запланировала рекордные инвестиции в 1,23 трлн руб., а на 2024–2025 годы — 1,5 трлн руб. и 1,66 трлн руб., что примерно вдвое больше, чем в 2021–2022 годах. В частности, предлагается увеличить вложения в поддержание состояния путей. При этом инвестпрограмму текущего года уже пришлось секвестрировать из-за недоосвоения.

Средства на финансирование этих планов предлагается взять за счёт повышения тарифов. РЖД закладывает рост на 9,8% в 2023 году и 9,1% в 2024-м. По версии Минэкономики, на два процентных пункта меньше.

«В обеих версиях учтена высокая надбавка на капремонт, которую и в 2025 году планируют оставить на уровне 7%, а также отмена льгот для перевозок угля до 2025 года включительно», — отмечается в публикации.



Впрочем, окончательное решение о повышении тарифов ещё не принято, ведутся дискуссии.

