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    «Раз никому не нужен». Мужчина увёл на буксире чужой «Дастер» с КАД, причём прямо от поста ДПС

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    Петербургские полицейские задержали «предприимчивого гражданина», который пытался похитить «бесхозный» автомобиль. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

    Инцидент произошёл в среду, 14 числа. По предварительным данным, 39-летний петербуржец на микроавтобусе «Форд Транзит» заметил «Рено Дастер» без госномеров, но со следами ДТП, стоящий у поста ДПС на 71-м километре КАД. Мужчина взял «Дастер» на буксир, закрепив на жёсткой сцепке, и поехал. В полиции полагают, что он хотел разобрать машину и сдать на запчасти. Это было около 23 часов.

    Через 15 минут наряд ДПС Кировского района Петербурга остановил «автопоезд» на Дачном проспекте, 36. Оказалось, что документов на «Рено» у водителя нет. А вскоре настоящий хозяин, 72-летний петербуржец, подал в полицию заявление об угоне. Он пояснил, что не смог эвакуировать машину сразу после аварии.

    По данным «Фонтанки», злоумышленник работает водителем общественного транспорта, имеет судимость за кражу. Его доставили в полицию и поместили под стражу. В отношении него составлен протокол о хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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