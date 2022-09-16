    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    3 м/с, южн

    743мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.67eur59.62
    Как общаться с мошенникомДеревья на площади ВосстанияВсе вокруг болеютОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    В Петербурге любопытная девочка попала в больницу после того, как в отсутствие мамы решила исследовать её сумку

    6359
    1 комментарий

    Годовалую малышку привезли на скорой из Пушкина в детскую больницу № 5 для промывания желудка.

    Медиков вызвали в квартиру на Ростовской улице накануне около полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября. Их вызвали родители ребенка, после того как ему стало плохо. По предварительной информации, малышка около половины десятого вечера вытащила из сумки мамы таблетки и выпила их.

    Состояние ребенка врачи больницы оценивают как тяжелое.

    Семья у девочки полная, благополучная.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close