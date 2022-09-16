В Петербурге любопытная девочка попала в больницу после того, как в отсутствие мамы решила исследовать её сумку

Годовалую малышку привезли на скорой из Пушкина в детскую больницу № 5 для промывания желудка.
Медиков вызвали в квартиру на Ростовской улице накануне около полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября. Их вызвали родители ребенка, после того как ему стало плохо. По предварительной информации, малышка около половины десятого вечера вытащила из сумки мамы таблетки и выпила их.
Состояние ребенка врачи больницы оценивают как тяжелое.
Семья у девочки полная, благополучная.