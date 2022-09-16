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    Сотрудницу колонии искали больше суток в области, а нашли два трупа в карьере

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    Сотрудница ФСИН по Петербургу и области уехала с другом на рыбалку и пропала. Нашли её в карьере.

    Дочь сотрудницы колонии № 2 в поселке Ульянка пришла в полицию с заявлением о пропаже матери около пяти дня 14 сентября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября. Она рассказала, что живущая с 40-летним возлюбленным в Тосно 43-летняя женщина 12 сентября уехала на рыбалку и пропала. Её телефон выключен.

    Сотрудники поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга накануне около шести вечера увидели в карьере в районе поселка Старая Малукса в Кировском районе области машину «Киа Рио», которая принадлежала пропавшей. В ней нашли тела женщины и её друга без признаков насильственной смерти.

    Тела направлены в морг для установления причины смерти. Проводится проверка.

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