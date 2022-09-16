С детской площадки в Петербурге увезли в больницу годовалого ребенка без сознания

Врачи детской больницы № 5 спасают ребенка после падения с кораблика в Невском районе Петербурга.



Скорую к дому 1 по Народной улице накануне около половины пятого дня вызвала перепуганная местная жительница, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября. Женщина рассказала, что её годовалый сын во время прогулки упал с детского кораблика — с высоты примерно 1,5 метра.

В стационаре у пациента диагностировали травму живота. Его состояние оценивается как тяжелое.

