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    С детской площадки в Петербурге увезли в больницу годовалого ребенка без сознания

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    Врачи детской больницы № 5 спасают ребенка после падения с кораблика в Невском районе Петербурга.

    Скорую к дому 1 по Народной улице накануне около половины пятого дня вызвала перепуганная местная жительница, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября. Женщина рассказала, что её годовалый сын во время прогулки упал с детского кораблика — с высоты примерно 1,5 метра.

    В стационаре у пациента диагностировали травму живота. Его состояние оценивается как тяжелое.

    Семья у мальчика полная, благополучная. Проводится проверка.

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