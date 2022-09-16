    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    3 м/с, южн

    743мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.67eur59.62
    Как общаться с мошенникомДеревья на площади ВосстанияВсе вокруг болеютОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Шнобелевскую премию вручили ученым, выяснившим, что сердца влюбленных бьются в одном ритме

    2117
    3 комментария

    В Гарварде прошла 32-я церемония вручения Шнобелевской премии. Одними из победителей стала группа ученых из Чехии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции и Арубы. Они выяснили, что сердцебиение влюбленных, которые понравились друг другу при первой встрече, «начинает синхронизироваться».

    В их исследовании говорится, что именно синхронизацию частоты биения сердец принято называть искрой, которую ощущают влюбленные. Ученые получили премию в категории «Прикладная кардиология».

    Другие лауреаты:

    • Премия по литературе. Ученые из США, Великобритании, Австралии и Канады проанализировали, что делает юридические документы «излишне трудными для понимания»;
    • Премия по биологии. Ученые из Колумбии и Бразилии изучили, влияют ли запоры на перспективы спаривания скорпионов и каким образом;
    • Премия по медицине. Ученые из Польши пришли к выводу, что при прохождении некоторых форм «токсичной химиотерапии» у пациентов будет меньше побочных эффектов, если один из компонентов лечения заменить мороженным;
    • Премия по инженерии. Японские исследователи искали «наиболее эффективный способ использования пальцев при повороте ручки»;
    • Премия по истории искусства. Специалисты из США, Австрии, Нидерландов и Гватемалы применяли «мультидисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике майя»;
    • Премия по физике. Ученые из Китая, Великобритании, Турции и США попытались понять, «как утятам удается плавать строем»;
    • Премия по экономике. Итальянские ученые представили математическое объяснение того, почему успешными чаще всего становятся не самые талантливые, а удачливые;
    • Премия за «техническую безопасность». Ученые из Швеции «разработали манекен для краш-тестов лося».

    Победителям выдали бумажные цилиндры, которые символизируют «контейнер для хранения всех имеющихся у них знаний». Также они получили копии купюр в 10 трлн зимбабвийских долларов (эти деньги уже вышли из обращения).

    Шнобелевскую премию учредили в 1991 году как антипод Нобелевской. Ее вручают «за достижения, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close