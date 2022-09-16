Шнобелевскую премию вручили ученым, выяснившим, что сердца влюбленных бьются в одном ритме

В Гарварде прошла 32-я церемония вручения Шнобелевской премии. Одними из победителей стала группа ученых из Чехии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции и Арубы. Они выяснили, что сердцебиение влюбленных, которые понравились друг другу при первой встрече, «начинает синхронизироваться».
В их исследовании говорится, что именно синхронизацию частоты биения сердец принято называть искрой, которую ощущают влюбленные. Ученые получили премию в категории «Прикладная кардиология».
Другие лауреаты:
- Премия по литературе. Ученые из США, Великобритании, Австралии и Канады проанализировали, что делает юридические документы «излишне трудными для понимания»;
- Премия по биологии. Ученые из Колумбии и Бразилии изучили, влияют ли запоры на перспективы спаривания скорпионов и каким образом;
- Премия по медицине. Ученые из Польши пришли к выводу, что при прохождении некоторых форм «токсичной химиотерапии» у пациентов будет меньше побочных эффектов, если один из компонентов лечения заменить мороженным;
- Премия по инженерии. Японские исследователи искали «наиболее эффективный способ использования пальцев при повороте ручки»;
- Премия по истории искусства. Специалисты из США, Австрии, Нидерландов и Гватемалы применяли «мультидисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике майя»;
- Премия по физике. Ученые из Китая, Великобритании, Турции и США попытались понять, «как утятам удается плавать строем»;
- Премия по экономике. Итальянские ученые представили математическое объяснение того, почему успешными чаще всего становятся не самые талантливые, а удачливые;
- Премия за «техническую безопасность». Ученые из Швеции «разработали манекен для краш-тестов лося».
Победителям выдали бумажные цилиндры, которые символизируют «контейнер для хранения всех имеющихся у них знаний». Также они получили копии купюр в 10 трлн зимбабвийских долларов (эти деньги уже вышли из обращения).