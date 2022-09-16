Кадыров в ответ на санкции рассказал о создании подразделения ОМОН «Ахмат-1»

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на введенные против его семьи санкции в ночь на 16 сентября. Он в очередной раз подчеркнул, что у него нет имущества за границей и предложил дополнить санкционный список его несовершеннолетними детьми.



Также Кадыров написал в своем Telegram-канале о создании еще одного подразделения ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами бойцов. «Чтобы госдепу спалось как на иголках», — уточнил он.

«Чтобы сегодня госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН "Ахмат-1" с 2 тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов <...> . Вторая: новое подразделение - это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный HIMARS хоть отбавляй», — написал Кадыров.