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    Кадыров в ответ на санкции рассказал о создании подразделения ОМОН «Ахмат-1»

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на введенные против его семьи санкции в ночь на 16 сентября. Он в очередной раз подчеркнул, что у него нет имущества за границей и предложил дополнить санкционный список его несовершеннолетними детьми.

    Также Кадыров написал в своем Telegram-канале о создании еще одного подразделения ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами бойцов. «Чтобы госдепу спалось как на иголках», — уточнил он.

    «Чтобы сегодня госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН "Ахмат-1" с 2 тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов <...> . Вторая: новое подразделение - это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный HIMARS хоть отбавляй», — написал Кадыров.

    Накануне Минфин США опубликовал санкционный список, в который вошли сам Рамзан Кадыров, три дочери, супруга и еще две женщины, которых назвали «женами» главы Чечни.

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