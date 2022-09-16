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    Мультимедийная заметка

    Миллион за историю. Сотовый оператор объявил конкурс для абонентов

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    Фото: предоставлено пресс-службой компании билайн
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    30 лет без абонентской платы и миллион рублей в придачу. Такие призы ждут абонентов билайна за лучший рассказ о том, как один звонок или SMS оказали влияние на ход событий в их жизни и остались в памяти навсегда.

    Конкурс «Твоя история с билайном», посвященный 30-летнему юбилею компании, стартовал с 15 сентября на сайте оператора. Поделиться тем, какую роль билайн сыграл в вашей жизни или жизни ваших близких и друзей, можно до 6 октября. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить специальную анкету (доступна здесь) и отправить свой текст.

    150 лучших рассказов, отобранных компетентным жюри, будут опубликованы здесь же, на сайте проекта. Все желающие смогут отдать голос за наиболее понравившиеся повествования — народное голосование начнется 10 октября и продлится ровно одну неделю.

    По итогам голосования в полуфинал «Твоей истории с билайном» выйдут 30 авторов, а режиссерские группы конкурса помогут им доработать рассказы для публичной презентации перед жюри.

    В суперфинал конкурса, который пройдет в Москве 8 декабря, попадут пять историй. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающей истории — ее снова выберет жюри — еще и миллион рублей.

    ПАО «ВымпелКом», https://spb.beeline.ru/

    * Организатор конкурса — ПАО «ВымпелКом». Подробнее об организаторе конкурса, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по ссылке.

    Фото: предоставлено пресс-службой компании билайн

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