Миллион за историю. Сотовый оператор объявил конкурс для абонентов

30 лет без абонентской платы и миллион рублей в придачу. Такие призы ждут абонентов билайна за лучший рассказ о том, как один звонок или SMS оказали влияние на ход событий в их жизни и остались в памяти навсегда.



Конкурс «Твоя история с билайном», посвященный 30-летнему юбилею компании, стартовал с 15 сентября на сайте оператора. Поделиться тем, какую роль билайн сыграл в вашей жизни или жизни ваших близких и друзей, можно до 6 октября. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить специальную анкету (доступна здесь) и отправить свой текст.

150 лучших рассказов, отобранных компетентным жюри, будут опубликованы здесь же, на сайте проекта. Все желающие смогут отдать голос за наиболее понравившиеся повествования — народное голосование начнется 10 октября и продлится ровно одну неделю.



По итогам голосования в полуфинал «Твоей истории с билайном» выйдут 30 авторов, а режиссерские группы конкурса помогут им доработать рассказы для публичной презентации перед жюри.



В суперфинал конкурса, который пройдет в Москве 8 декабря, попадут пять историй. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающей истории — ее снова выберет жюри — еще и миллион рублей.



ПАО «ВымпелКом», https://spb.beeline.ru/