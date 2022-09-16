«Инвалидное кресло — лишь способ передвижения». В Петербурге завершился конкурс для девушек на инвалидных колясках «Невская краса»

В Петербурге состоялся финал конкурса красоты и талантов среди девушек на инвалидных колясках «Невская краса». За победу боролись 23 участницы из регионов России и Республики Беларусь, а в качестве жюри выступили конкурсантки прошлых лет. Корона «Мисс Невская краса» в этом году досталась Ильмире Салимовой, а «Леди Невская краса» стала Ольга Федорова. Девушки приехали в Петербург, чтобы представить не только себя, но и красоту своего родного края, подготовили костюмы.



Фото: Вероника Жукова Фото: Вероника Жукова Фото: Вероника Жукова Фото: Вероника Жукова Фото: Вероника Жукова Фото: Вероника Жукова Фото: Вероника Жукова Фото: Вероника Жукова Фото: Вероника Жукова Фото: Вероника Жукова Фото: Вероника Жукова Фото: Вероника Жукова Поделиться Поделиться





Обычно инвалидная коляска воспринимается людьми как предмет, ограничивающий человека в действиях, но участницы Международного конкурса «Невская краса» доказали, что кресло — это лишь средство передвижения. Каждая участница живет своей, особенной жизнью: одни — счастливые мамы, другие — уважаемые специалисты.



Так, мама троих детей, вице-леди «Невская краса 2021» Ирина Шалагинова из Кировской области оказалась прикована к инвалидному креслу после автокатастрофы. Но реабилитация и восстановление, по ее словам, лишь часть пути к счастливой жизни. Ирина уверена, что конкурс разделяет жизнь на «до» и «после»: «Чтобы стать участницей, мне пришлось преодолеть свой страх и километры, но вы не представляете, как меняется мышление после. «Невская краса» перевернула мою жизнь с ног на голову. У меня появились три близкие подруги и я нашла работу».

