«Инвалидное кресло — лишь способ передвижения». В Петербурге завершился конкурс для девушек на инвалидных колясках «Невская краса»

В Петербурге состоялся финал конкурса красоты и талантов среди девушек на инвалидных колясках «Невская краса». За победу боролись 23 участницы из регионов России и Республики Беларусь, а в качестве жюри выступили конкурсантки прошлых лет. Корона «Мисс Невская краса» в этом году досталась Ильмире Салимовой, а «Леди Невская краса» стала Ольга Федорова.
Девушки приехали в Петербург, чтобы представить не только себя, но и красоту своего родного края, подготовили костюмы.
Обычно инвалидная коляска воспринимается людьми как предмет, ограничивающий человека в действиях, но участницы Международного конкурса «Невская краса» доказали, что кресло — это лишь средство передвижения. Каждая участница живет своей, особенной жизнью: одни — счастливые мамы, другие — уважаемые специалисты.
Так, мама троих детей, вице-леди «Невская краса 2021» Ирина Шалагинова из Кировской области оказалась прикована к инвалидному креслу после автокатастрофы. Но реабилитация и восстановление, по ее словам, лишь часть пути к счастливой жизни. Ирина уверена, что конкурс разделяет жизнь на «до» и «после»: «Чтобы стать участницей, мне пришлось преодолеть свой страх и километры, но вы не представляете, как меняется мышление после. «Невская краса» перевернула мою жизнь с ног на голову. У меня появились три близкие подруги и я нашла работу».
«Невская краса 2018» Татьяна Храпова уже 19 лет не передвигается без инвалидной коляски. После победы в конкурсе Татьяна устроилась на работу секретаря в колледже и занялась пауэрлифтингом. «Конкурс очень влияет на личность. У меня появилась уверенность в себе, хочется стремиться дальше, учиться новому и всегда быть победителем», — говорит она.
Организаторы конкурса подчеркивают, что главная цель — привлечь внимание общественности к проблемам доступной среды для людей с инвалидностью. Поэтому конкурс традиционно объединяет и социально-ответственные петербургские компании, например, не первый год его поддерживает компания «Веселый водовоз». «Поддерживая такие мероприятия, как «Невская краса», мы транслируем один из самых важных принципов компании — это принцип безусловной заботы о других. Мы рады способствовать тому, чтобы о проблеме доступной среды для людей с ограниченными возможностями узнавало всё больше и больше людей,» — говорит исполнительный директор компании «Весёлый Водовоз» Татьяна Соболева.