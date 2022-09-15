Песков ответил на сообщения о взрыве на пути кортежа президента России

Публикация британского таблоида Sun о попытке покушения на президента России в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости 15 сентября.

«Никакого покушения не было», — заявил он, комментируя слухи, будто на пути следования президентского кортежа был взрыв.

Ранее газета Sun сообщила, что якобы в минувшую среду во время проезда кортежа по российской столице послышался громкий звук, после чего место ЧП заволокло дымом.