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    В Ленобласти из водоема вытащили машину с телами мужчины и женщины

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    Спасатели 15 сентября подняли со дна карьера в поселке Старая Малукса Кировского района Ленобласти автомобиль с телами мужчины и женщины. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.

    Спасателям ПСО поступила информация, что мужчина и женщина уехали отдыхать к водоему, а с понедельника перестали выходить на связь.

    «На берегу карьера обнаружены следы съезда автомобиля в воду. Спасатели провели водолазные работы, автомобиль с телами погибших был поднят из-под воды и передан сотрудникам полиции», — сообщает аварийно-спасательная служба.

    По данным «Фонтанки», сейчас правоохранительные органы устанавливают, была ли смерть пары насильственной. Проводится проверка.

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