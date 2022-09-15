В Ленобласти из водоема вытащили машину с телами мужчины и женщины

Спасатели 15 сентября подняли со дна карьера в поселке Старая Малукса Кировского района Ленобласти автомобиль с телами мужчины и женщины. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.



Спасателям ПСО поступила информация, что мужчина и женщина уехали отдыхать к водоему, а с понедельника перестали выходить на связь.

«На берегу карьера обнаружены следы съезда автомобиля в воду. Спасатели провели водолазные работы, автомобиль с телами погибших был поднят из-под воды и передан сотрудникам полиции», — сообщает аварийно-спасательная служба.