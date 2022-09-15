Генсек ООН предсказал еще более страшную пандемию

Мир через несколько лет может ждать еще более серьезная пандемия, чем та, которую мы уже пережили. Такую точку зрения озвучил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью Агентству Анадолу.



«В то же время необходимо быть готовыми и к будущим вспышкам эпидемий. Мы увидели, что мир не смог проявить единство в период пандемии коронавируса. Через несколько лет мы можем столкнуться с более серьезной пандемией. Это момент, когда страны должны осознать, что мир и международное сообщество сталкиваются с растущим неравенством и угрозами, которые могут спровоцировать напряженность, беспорядки и кризисы», — заявил Гутерриш.

