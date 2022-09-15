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    COVID-19

    Генсек ООН предсказал еще более страшную пандемию

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    Мир через несколько лет может ждать еще более серьезная пандемия, чем та, которую мы уже пережили. Такую точку зрения озвучил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью Агентству Анадолу.

    «В то же время необходимо быть готовыми и к будущим вспышкам эпидемий. Мы увидели, что мир не смог проявить единство в период пандемии коронавируса. Через несколько лет мы можем столкнуться с более серьезной пандемией. Это момент, когда страны должны осознать, что мир и международное сообщество сталкиваются с растущим неравенством и угрозами, которые могут спровоцировать напряженность, беспорядки и кризисы», — заявил Гутерриш.

    14 сентября глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 близка к завершению, мир еще никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить ее. Он призвал все страны добиться 70-процентного охвата населения вакцинацией.

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