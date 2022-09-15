«Принцесса Анастасия» не поплывет. Власти Калининграда передумали использовать паром для рейсов в Петербург

Власти Калининградской области отказались от идеи поставить паром «Принцесса Анастасия» на линию Петербург — Калининград. Об этом губернатор региона Антон Алиханов сообщил во время прямой линии в социальной сети «ВКонтакте» 15 сентября.



По его словам, владельцы парома «Принцесса Анастасия» не собираются им управлять, а ищут покупателя на судно. Поэтому предлагали региону приобрести его «за много миллиардов рублей». Экономического смысла в такой сделке власти Калининграда не увидели, потому что в условиях санкций судно 1986 года постройки «непонятно, как обслуживать и ремонтировать». Окупить эти вложения тоже вряд ли удастся. «То есть понятно, что спроса на 2,5 тысячи кают, даже пусть они все будут по 15 тысяч рублей, не будет», — заключил региональный глава.

