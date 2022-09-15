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    В Подмосковье рецидивист разрубил топором голову бывшей

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    В Московской области под стражу отправлен рецидивист, подозреваемый в жестоком убийстве своей бывшей пассии. Об этом 15 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк СК.

    Следствие считает, что ночная ссора между экс-партнерами произошла в одной из булочных в Одинцово, где работала девушка. Подозреваемый якобы схватил топор и ударил лезвием по голове бывшей возлюбленной. Жертва погибла на месте.

    После случившегося предполагаемый убийца скрылся на автомобиле погибшей, но вскоре был задержан.

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