В Подмосковье рецидивист разрубил топором голову бывшей

В Московской области под стражу отправлен рецидивист, подозреваемый в жестоком убийстве своей бывшей пассии. Об этом 15 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк СК.

Следствие считает, что ночная ссора между экс-партнерами произошла в одной из булочных в Одинцово, где работала девушка. Подозреваемый якобы схватил топор и ударил лезвием по голове бывшей возлюбленной. Жертва погибла на месте.

После случившегося предполагаемый убийца скрылся на автомобиле погибшей, но вскоре был задержан.