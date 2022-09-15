Петербург признан самым популярным туристическим направлением на выставке в Индии

Петербург выиграл премию Best upcoming destination как самое популярное туристическое направление на Международной туристической выставке ОТМ в индийском Мумбаи. Об этом 15 сентября сообщил глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.



Объединённая российская экспозиция представляла Петербург, Москву, Калининградскую и Новгородскую области. Как отметил Корнеев, стенд города на Неве неизменно привлекал внимание посетителей и участников выставки.

