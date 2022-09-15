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    Петербург признан самым популярным туристическим направлением на выставке в Индии

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    Петербург выиграл премию Best upcoming destination как самое популярное туристическое направление на Международной туристической выставке ОТМ в индийском Мумбаи. Об этом 15 сентября сообщил глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

    Объединённая российская экспозиция представляла Петербург, Москву, Калининградскую и Новгородскую области. Как отметил Корнеев, стенд города на Неве неизменно привлекал внимание посетителей и участников выставки.

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    На выставке, собравшей более 35 тысяч участников, презентовали совместный проект Санкт-Петербурга и Москвы «Два города — миллион впечатлений» и межрегиональные маршруты «Серебряного ожерелья России», объединяющие 11 регионов Северо-Запада России.

    Напомним, что в октябре прошлого года Петербург взял три туристических «Оскара» World Travel Awards. Северная столица была названа «Ведущим городом Европы с культурно-историческим наследием — 2021» и «Ведущим городом Европы для непродолжительных поездок — 2021». А программа комитета по развитию туризма «Петербургское гостеприимство/Safe Travels/Новая туристская география» победила в номинации «Ведущая маркетинговая кампания Европы — 2021».

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