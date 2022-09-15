В Петербург из Ростова привезут «Тихий Дон», «Турандот» и «Золушку»

С 20 по 22 сентября в Санкт-Петербурге состоятся Дни культуры Ростовской области, которой исполняется в этом году 85 лет. И жители Северной столицы смогут увидеть лучшие спектакли ростовских театров.



21 сентября на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» покажут спектакль «Тихий Дон» (12+) по эпопее Михаила Шолохова в режиссуре Геннадия Шапошникова. Постановки «Тихого Дона» всегда представляют сложность для режиссеров — это масштабное полотно о людях на сломе эпох, о Гражданской войне и повествование о быте казаков и, конечно, о любви. Премьера спектакля состоялась в 2015 году, и постановка стала визитной карточкой театра и всего Донского региона. Петербуржцы уже могли оценить работу Шапошникова: показ «Тихого Дона» состоялся на сцене театра «Балтийский дом» в рамках театрального фестиваля «Балтийский дом» в 2016 г., и по итогам фестиваля спектакль завоевал приз зрительских симпатий.

