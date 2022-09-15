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    В Петербург из Ростова привезут «Тихий Дон», «Турандот» и «Золушку»

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    Фото: rostovteatr.ru/
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    С 20 по 22 сентября в Санкт-Петербурге состоятся Дни культуры Ростовской области, которой исполняется в этом году 85 лет. И жители Северной столицы смогут увидеть лучшие спектакли ростовских театров.

    21 сентября на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» покажут спектакль «Тихий Дон» (12+) по эпопее Михаила Шолохова в режиссуре Геннадия Шапошникова. Постановки «Тихого Дона» всегда представляют сложность для режиссеров — это масштабное полотно о людях на сломе эпох, о Гражданской войне и повествование о быте казаков и, конечно, о любви. Премьера спектакля состоялась в 2015 году, и постановка стала визитной карточкой театра и всего Донского региона. Петербуржцы уже могли оценить работу Шапошникова: показ «Тихого Дона» состоялся на сцене театра «Балтийский дом» в рамках театрального фестиваля «Балтийский дом» в 2016 г., и по итогам фестиваля спектакль завоевал приз зрительских симпатий.

    Помимо драматического спектакля, ростовчане привезут еще балет и оперу из Ростовского музыкального театра. 20 сентября на сцене Мариинский-2 покажут оперу Пуччини «Турандот» (12+). Зрителей ждут LED-экраны, неон, мобильные двухуровневые декорации, футуристичные костюмы. Вместо традиционного для этой оперы сказочного прошлого зрителей ждет технологическое будущее.

    «Турандот»
    «Турандот»Фото: предоставлено ГАУК РО «РГМТ»
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    21 сентября на Исторической сцене Мариинского театра Ростовский музыкальный представит премьеру 2022 года — балет «Золушка» (12+) С. Прокофьева. Создатели характеризуют балет как «целостный, классический спектакль в лучших традициях русского балета. Это по-настоящему семейный балет о вечных ценностях — доброте, дружбе, любви к ближнему и вере в лучшее».

    Полина Никитина

    Фото: rostovteatr.ru/
    «Турандот»
    «Турандот»Фото: предоставлено ГАУК РО «РГМТ»

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