Минпросвещения, Минцифры и VK создают сервисы для общения учителей с родителями и школьниками

Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение о сервисах для удобного взаимодействия учителей с родителями и школьниками. Документ подписали министр просвещения Сергей Кравцов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и генеральный директор VK Владимир Кириенко.



Как сообщает 15 сентября пресс-служба Министерства просвещения, в рамках внедрения ФГИС «Моя школа» у всех участников появится удобная и безопасная альтернатива зарубежным мессенджерам.

