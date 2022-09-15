Минпросвещения, Минцифры и VK создают сервисы для общения учителей с родителями и школьниками

Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение о сервисах для удобного взаимодействия учителей с родителями и школьниками. Документ подписали министр просвещения Сергей Кравцов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и генеральный директор VK Владимир Кириенко.
Как сообщает 15 сентября пресс-служба Министерства просвещения, в рамках внедрения ФГИС «Моя школа» у всех участников появится удобная и безопасная альтернатива зарубежным мессенджерам.
В школах и колледжах будут использоваться «VK Мессенджер», «VK Звонки» и Почта Mail.ru. Минпросвещения России будет отвечать за обучение и консультации пользователей информационных систем. Минцифры несет ответственность за техническую интеграцию отдельных сервисов во ФГИС «Моя школа».
«Приложения компании VK позволят учителям, родителям и самим школьникам общаться при помощи простых, понятных и безопасных российских онлайн-сервисов», — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.