Упал на рельсы. Электричка в Петербурге отправила молодого человека в больницу

В Петербурге ночная прогулка закончилась для молодого человека в больнице. Все могло быть и хуже, ведь «свидание» ему внезапно назначила электричка.



Несчастный случай произошёл сегодня ночью вблизи ж/д станции Броневая. Машинист увидел лежащего на рельсах мужчину, однако избежать беды не удалось, несмотря на экстренное торможение и звуковые сигналы.



Предположительно, молодой человек был пьян и упал с платформы. Его госпитализировали. Личность пострадавшего пока неизвестна. Транспортная полиция проводит проверку, сообщает 15 сентября пресс-служба ведомства.

