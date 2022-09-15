Море алкоголя, еды и техники. Филиппинка пыталась провезти через Петербург 9,5 тонны «личных вещей»

На Парголовский таможенный пост прибыл груз в 9,5 тонны – в списке были товары на любой вкус, от одежды до алкоголя и бытовой техники. Отправительница заявила, что все это предназначено для личного пользования, но у таможенников возникли сомнения.
Груз должен был отправиться в Филиппины пяти разным получателям, сообщает 15 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Выяснилось, что отправительница – гражданка того же государства – не задекларировала 850 килограммов груза. Некоторых товаров было так много, что стало ясно – их вывозят в коммерческих целях.
«Под видом вещей для личного пользования гражданка перемещала 50 бутылок различных алкогольных напитков, в том числе элитных и дорогостоящих, 1500 банок кофе, 1000 упаковок чая, 2500 шоколадных батончиков, 4000 пачек макарон и круп различных видов, 420 кг сахара, 450 упаковок печенья, 200 банок шоколадной пасты, 400 банок консервов, 250 кг мыла и другой косметической продукции, 300 единиц бытовой техники (газовая плита, варочная панель, мультиварка, фритюрница, кофеварка, вентилятор, микрофоны, наушники, синтезатор, проектор, телевизор и другие)», – отметил начальник Парголовского таможенного поста Вадим Алескеров.
Вывоз партии приостановили, скоро будет возбуждено пять административных дел о недекларировании товара. Часть груза, которую сочли коммерческой, можно будет вывезти из России после декларирования.