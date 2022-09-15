Море алкоголя, еды и техники. Филиппинка пыталась провезти через Петербург 9,5 тонны «личных вещей»

На Парголовский таможенный пост прибыл груз в 9,5 тонны – в списке были товары на любой вкус, от одежды до алкоголя и бытовой техники. Отправительница заявила, что все это предназначено для личного пользования, но у таможенников возникли сомнения.



Груз должен был отправиться в Филиппины пяти разным получателям, сообщает 15 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Выяснилось, что отправительница – гражданка того же государства – не задекларировала 850 килограммов груза. Некоторых товаров было так много, что стало ясно – их вывозят в коммерческих целях.

