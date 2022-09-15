    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, ю-в

    746мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd59.78eur59.84
    Как общаться с мошенникомДеревья на площади ВосстанияВсе вокруг болеютОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Море алкоголя, еды и техники. Филиппинка пыталась провезти через Петербург 9,5 тонны «личных вещей»

    853
    обсудить

    На Парголовский таможенный пост прибыл груз в 9,5 тонны – в списке были товары на любой вкус, от одежды до алкоголя и бытовой техники. Отправительница заявила, что все это предназначено для личного пользования, но у таможенников возникли сомнения.

    Груз должен был отправиться в Филиппины пяти разным получателям, сообщает 15 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Выяснилось, что отправительница – гражданка того же государства – не задекларировала 850 килограммов груза. Некоторых товаров было так много, что стало ясно – их вывозят в коммерческих целях.

    «Под видом вещей для личного пользования гражданка перемещала 50 бутылок различных алкогольных напитков, в том числе элитных и дорогостоящих, 1500 банок кофе, 1000 упаковок чая, 2500 шоколадных батончиков, 4000 пачек макарон и круп различных видов, 420 кг сахара, 450 упаковок печенья, 200 банок шоколадной пасты, 400 банок консервов, 250 кг мыла и другой косметической продукции, 300 единиц бытовой техники (газовая плита, варочная панель, мультиварка, фритюрница, кофеварка, вентилятор, микрофоны, наушники, синтезатор, проектор, телевизор и другие)», – отметил начальник Парголовского таможенного поста Вадим Алескеров.

    ПоделитьсяПоделиться

    Вывоз партии приостановили, скоро будет возбуждено пять административных дел о недекларировании товара. Часть груза, которую сочли коммерческой, можно будет вывезти из России после декларирования.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close