Легендарный теннисист Роджер Федерер завершает карьеру

Швейцарский теннисист и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер объявил, что завершает спортивную карьеру. Об этом он заявил 15 сентября в своих соцсетях.
Спортсмен пишет, что последним его турниром ATP станет Кубок Лейвера, который состоится в Лондоне на следующей неделе. Он пообещал, что продолжит играть в теннис, но в выставочных матчах.
Свое решение 41-летний теннисист объяснил травмами и операциями, которые он перенес за минувшие три года. Последний раз он выходил на корт во время прошлогоднего «Уимблдона».
Роджер Федерер — 20-кратный победитель турниров Большого шлема и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе национальной сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призёр (2012) в одиночном разряде. Завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. На протяжении 310 недель был первой ракеткой мира.