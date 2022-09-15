Легендарный теннисист Роджер Федерер завершает карьеру

Швейцарский теннисист и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер объявил, что завершает спортивную карьеру. Об этом он заявил 15 сентября в своих соцсетях.



Спортсмен пишет, что последним его турниром ATP станет Кубок Лейвера, который состоится в Лондоне на следующей неделе. Он пообещал, что продолжит играть в теннис, но в выставочных матчах.



Свое решение 41-летний теннисист объяснил травмами и операциями, которые он перенес за минувшие три года. Последний раз он выходил на корт во время прошлогоднего «Уимблдона».