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    Легендарный теннисист Роджер Федерер завершает карьеру

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    Швейцарский теннисист и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер объявил, что завершает спортивную карьеру. Об этом он заявил 15 сентября в своих соцсетях.

    Спортсмен пишет, что последним его турниром ATP станет Кубок Лейвера, который состоится в Лондоне на следующей неделе. Он пообещал, что продолжит играть в теннис, но в выставочных матчах.

    Свое решение 41-летний теннисист объяснил травмами и операциями, которые он перенес за минувшие три года. Последний раз он выходил на корт во время прошлогоднего «Уимблдона».

    Роджер Федерер — 20-кратный победитель турниров Большого шлема и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе национальной сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призёр (2012) в одиночном разряде. Завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. На протяжении 310 недель был первой ракеткой мира.

    Фото: Derek.holtham, CC BY-SA 3.0

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