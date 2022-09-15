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    Setl Group ввел 486 тыс. кв. м жилья за восемь месяцев — это 26% от всего объема в регионе

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    Setl Group за восемь месяцев 2022 года ввел 486 тыс. кв. м жилья. По данным рейтинга, составленного Единым реестром застройщиков, холдинг стал лидером по этому показателю в Петербурге. Доля компании среди застройщиков региона превышает 26% — это почти каждый четвертый введенный квадратный метр.

    Лидер рейтинга получил наивысшую оценку за соблюдение декларируемых сроков ввода жилья — 5 из 5 баллов, то есть в срок вводили 100% строящихся объектов. Согласно данным Единого ресурса застройщиков, на второй строчке рейтинга расположилась СК «Главстрой» со 168 тыс. кв. м, третье место занимает Группа ЛСР, которая ввела в этом году 146 тыс. кв. м.

    В пятерку лидеров по региону также вошли Группа Эталон и Группа ЦДС с показателями 131 тыс. и 99 тыс. кв. м за период соответственно.

    При составлении рейтинга учитывали площадь всех жилых помещений (без балконов, лоджий, террас) с опубликованными разрешениями на ввод в эксплуатацию.

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