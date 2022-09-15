Топливные баки, компрессорное оборудование и газопереработка: «Алмаз — Антей» и «Газпром» расширяют сотрудничество

Концерн ВКО «Алмаз — Антей» и «Газпром» заключили три соглашения о сотрудничестве в рамках Петербургского газового форума. Документы подписали заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко и заместитель генерального директора по производственно-технологической политике Концерна ВКО «Алмаз — Антей» Александр Ведров.
По одной из договоренностей, на мощностях «Алмаза — Антея» будут создаваться криогенные топливные баки для транспортных средств, работающих на сжиженном природном газе. Второе соглашение предусматривает совместную разработку оборудования для газоперерабатывающих и гелиевых производств. В рамках третьего документа предполагается совместно создать линейку компрессорного оборудования для сжатия природного газа на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях. Ранее, в рамках Меморандума о взаимопонимании от 2019 года, холдинг уже изготовил два пилотных промышленных образца компрессорных установок, которые доставили в город Братск Иркутской области на станцию «Газпрома», где сейчас проводят реконструкцию.