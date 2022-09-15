    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, ю-в

    746мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd59.78eur59.84
    Как общаться с мошенникомДеревья на площади ВосстанияВсе вокруг болеютОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Топливные баки, компрессорное оборудование и газопереработка: «Алмаз — Антей» и «Газпром» расширяют сотрудничество

    295
    обсудить

    Концерн ВКО «Алмаз — Антей» и «Газпром» заключили три соглашения о сотрудничестве в рамках Петербургского газового форума. Документы подписали заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко и заместитель генерального директора по производственно-технологической политике Концерна ВКО «Алмаз — Антей» Александр Ведров.

    ПоделитьсяПоделиться

    По одной из договоренностей, на мощностях «Алмаза — Антея» будут создаваться криогенные топливные баки для транспортных средств, работающих на сжиженном природном газе. Второе соглашение предусматривает совместную разработку оборудования для газоперерабатывающих и гелиевых производств. В рамках третьего документа предполагается совместно создать линейку компрессорного оборудования для сжатия природного газа на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях. Ранее, в рамках Меморандума о взаимопонимании от 2019 года, холдинг уже изготовил два пилотных промышленных образца компрессорных установок, которые доставили в город Братск Иркутской области на станцию «Газпрома», где сейчас проводят реконструкцию.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close