Убийца вне подозрений. Петербургская полиция разберется со смертью «милой и душевной» змеи

Петербургскую полицию попросили проверить, нет ли факта жестокого обращения с животными в ситуации с убийством змеи, которая заползла в ванную комнату к жителю Васильевского острова. Региональное управление Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу направило заявление силовикам после публикации «Фонтанки».

Как сообщили в ведомстве, дело грозит не петербуржцу, который убил змею, а ее хозяину: «В соответствии с законом «Об ответственном обращении с животными», обращение с животным, которое привело к его гибели, является жестоким. Таким образом, меры административного воздействия могут быть применены к лицу, которое не обеспечило условия содержания змеи, которая уползла в соседнюю квартиру, тем самым напугав соседей, которые, опасаясь за свою жизнь, убили животное».

В ведомстве дали совет петербуржцам на случай возникновения аналогичных ситуаций: об обнаружении змеи можно сообщить оперативному дежурному регионального Росприроднадзора по телефону +7 (921) 987-58-99. Он поможет связаться с герпетологами из числа общественных инспекторов по охране животных управления, которые объяснят, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя и сохранить животному жизнь.



О том, как петербуржец обнаружил у себя в ванной змею и перепутал её с ядовитым видом, «Фонтанка» писала накануне. Животное, как считают специалисты, могло приползти в квартиру от соседей через воздуховод. «Это синалойская королевская змея, она очень душевная и милая», — оценил находку по просьбе «Фонтанки» биолог Павел Глазков.

