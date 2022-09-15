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    Украинец избил двух женщин в Монако, приняв их за русских. Они оказались с Украины и считают русским его

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    Мужчина избил двух женщин в княжестве Монако, приняв их за русских. При этом потерпевшие, как и нападавший, оказались гражданами Украины. Агрессора задержала полиция, избитые дамы были вынуждены обратиться к медикам. О необычном инциденте на Лазурном берегу со ссылкой на местную прокуратуру в четверг, 15 сентября, сообщает Nice-Matin.

    По данным французского издания, 33-летний мужчина раньше служил в украинском спецназе и после увольнения из рядов ВСУ перебрался во Францию, где начал работать телохранителем. Он утверждает, что конфликт с соотечественницами, которых он принял за русских, произошёл из-за того, что женщины его оскорбили. Потерпевшие, в свою очередь, уверяли, что напавший на них на берегу моря мужчина был русским и ударил он их якобы из-за того, что они слушали песню на украинском языке.

    В настоящий момент по факту происшествия продолжаются судебные разбирательства. Мужчина был арестован, но позже отпущен из-под стражи под надзор суда, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме этого, у него конфисковали паспорт. При этом сам он уже заявил о раскаянии и пообещал потерпевшим компенсацию.

    В МИД Украины потребовали от французской стороны как можно скорее разобраться в обстоятельствах этого «отвратительного происшествия».

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