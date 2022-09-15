Украинец избил двух женщин в Монако, приняв их за русских. Они оказались с Украины и считают русским его

Мужчина избил двух женщин в княжестве Монако, приняв их за русских. При этом потерпевшие, как и нападавший, оказались гражданами Украины. Агрессора задержала полиция, избитые дамы были вынуждены обратиться к медикам. О необычном инциденте на Лазурном берегу со ссылкой на местную прокуратуру в четверг, 15 сентября, сообщает Nice-Matin.



По данным французского издания, 33-летний мужчина раньше служил в украинском спецназе и после увольнения из рядов ВСУ перебрался во Францию, где начал работать телохранителем. Он утверждает, что конфликт с соотечественницами, которых он принял за русских, произошёл из-за того, что женщины его оскорбили. Потерпевшие, в свою очередь, уверяли, что напавший на них на берегу моря мужчина был русским и ударил он их якобы из-за того, что они слушали песню на украинском языке.

