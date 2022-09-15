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    Проект на Охтинском мысе получил разрешение на строительство, теперь это комплекс с историческим парком

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    Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на строительство общественно-делового пространства «Газпром нефти» на Охтинском мысе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», разрешение выдано 15 сентября.

    Согласно одобренному проекту на территории появится невысокое здание (28 метров), спроектированное международным архитектурным бюро Nikken Sekkei, а также исторический парк.

    Как обещают в компании, половину всех площадей проекта займут общественные пространства, открытые для местных жителей и туристов: зимний сад, рестораны, кафе, городской огородик, выставочные зоны, смотровая площадка, спортивная инфраструктура, а также музей археологии и исторический парк.

    Музейная составляющая появилась в проекте по поручению президента РФ Владимира Путина. После обращения общественников глава государства дал задание Министерству культуры РФ, правительству Санкт-Петербурга и «Газпром нефти», собственнику территории, проработать вопрос о возможности создания на Охтинском мысе историко-археологического музея. На территории мыса, как известно, расположен объект культурного наследия, включающий остатки рвов средневековых крепостных сооружений. В итоге обсуждений принято решение создать на Охтинском мысе исторический парк и музей археологии. Правительство Петербурга анонсировало открытие первого в городе музея археологии, который будет размещен на двух площадках — в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости и в пространстве на Охтинском мысе. Там под экспозицию выделено 1500 кв. м.

    Как отмечают в компании, кроме того, для создания исторического парка «Газпром нефть» за свой счет переработала исходный проект и включила туда ландшафтный дизайн по мотивам существовавшей на участке крепости; трехмерную карту Ниеншанца; информационные стенды об истории места; историческую тропу, прослеживающую хронологию освоения Охтинского мыса; витрины с археологическими артефактами; стеклянное покрытие, позволяющее вживую посмотреть на результаты раскопок, а также инструменты на основе технологий виртуальной и дополненной реальности для «воссоздания» исторических пейзажей.

    Напомним, что активисты пытались оспорить в судах границы памятника, но по итогам судебных рассмотрений памятник на Охтинском мысе сохраняется в границах, установленных Минкультом.

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