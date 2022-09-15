Дайвер из Ленобласти нашёл на дне карьера мешок с опасным. Находка привела его в суд спустя десять лет

Мешок с оружием, найденный на дне затопленного карьера под Гатчиной летом 2012 года, доставил проблем любителю водных глубин, но не сразу.
Потерянное в водоёме мужчина принёс домой и не расставался с находкой более десяти лет, вплоть до её изъятия силовиками во время обыска. Об этом 15 сентября говорится в Telegram-канале прокуратуры Петербурга.
В мешке, уточняет ведомство, изначально были два пистолета и патроны. Один револьвер дайвер отдал родственнику.
Мужчину признали виновным в незаконном хранении боеприпасов, взрывчатого вещества и оружия, а также его нелегальном сбыте.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — сказано в сообщении.
Приговор пока не вступил в законную силу.