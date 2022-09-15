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    Дайвер из Ленобласти нашёл на дне карьера мешок с опасным. Находка привела его в суд спустя десять лет

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    Мешок с оружием, найденный на дне затопленного карьера под Гатчиной летом 2012 года, доставил проблем любителю водных глубин, но не сразу.

    Потерянное в водоёме мужчина принёс домой и не расставался с находкой более десяти лет, вплоть до её изъятия силовиками во время обыска. Об этом 15 сентября говорится в Telegram-канале прокуратуры Петербурга.

    В мешке, уточняет ведомство, изначально были два пистолета и патроны. Один револьвер дайвер отдал родственнику.

    Мужчину признали виновным в незаконном хранении боеприпасов, взрывчатого вещества и оружия, а также его нелегальном сбыте.

    «С учетом позиции государственного обвинителя суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — сказано в сообщении.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

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