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    В KGallery покажут неизвестные рисунки Владимира Стерлигова

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    Основой выставки в KGallery станут графические иллюстрации Владимира Стерлигова к африканской сказке «Упрямый слоненок». Вы увидите авторские акварели и макет книги, также сделанный Стерлиговым. Экспозицию дополнят иллюстрации к другим книгам, которые раньше не выставляли и не публиковали.

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    Владимир Стерлигов — живописец, график и педагог, в 20-е годы он работал, как и многие художники, экспериментируя, учился у Казимира Малевича. Его путь в авангарде привёл к авторской «чашно-купольной системе» живописи, среди последователей Стерлигова — художники Татьяна Глебова и Павел Кондратьев. В 30-е годы окно возможностей для экспериментов авангардистов если не закрылось, то сократилось. Стерлигов и его коллеги стали заниматься книжной графикой, работая в ГИЗе. Там художник сотрудничал с обэриутами, Даниилом Хармсом и Александром Введенским, иллюстрировал журналы «Чиж» и «Еж», оформлял собственные книги «Огород» и «На самолёте в Америку».

    В послевоенное время художник работал в знаменитом журнале «Мурзилка», тогда же занялся оформлением сказок народов мира, среди них — африканская сказка «Упрямый слоненок». Акварельные рисунки к ней впервые представят зрителям на выставке в KGallery. Также вы увидите варианты иллюстраций к нереализованным изданиям «Муха-Цокотуха» и индийской сказке «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром». В рамках проекта в галерее обещают семейную образовательных программу и выпуск тематических сувениров для детей.

    Выставка работ Владимира Стерлигова «Упрямый слоненок» пройдёт в KGallery с 23 сентября по 6 ноября 2022 года.

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    Анастасия Семенович

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