Смольный хочет сдавать дороже. Плату за аренду городских помещений планируют пересчитать

В Петербурге могут измениться правила расчета арендной платы за городскую недвижимость. Как следует из проекта постановления, опубликованного 15 сентября, речь идет о нежилых помещениях площадью более 1500 кв. м, находящихся в собственности города.



Документ предлагает применять к таким помещениям метод индивидуальной оценки, а не массовый, как сейчас. Последний предусматривает, по общему правилу, более низкий размер арендной платы. Таким образом, применяя индивидуальный подход, город планирует зарабатывать больше.

