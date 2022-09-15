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    Смольный хочет сдавать дороже. Плату за аренду городских помещений планируют пересчитать

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    В Петербурге могут измениться правила расчета арендной платы за городскую недвижимость. Как следует из проекта постановления, опубликованного 15 сентября, речь идет о нежилых помещениях площадью более 1500 кв. м, находящихся в собственности города.

    Документ предлагает применять к таким помещениям метод индивидуальной оценки, а не массовый, как сейчас. Последний предусматривает, по общему правилу, более низкий размер арендной платы. Таким образом, применяя индивидуальный подход, город планирует зарабатывать больше.

    Использовать новый метод предлагается также для совокупности нежилых помещений или частей нежилых помещений, расположенных в одном здании, общей площадью более 1500 квадратных метров, являющихся предметом договора аренды.

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