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    На Выборгском шоссе со стрельбой ловили неадекватного водителя, он петлял по дороге и тротуару

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    1 комментарий

    МВД России

    Сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить водителя кроссовера во Всеволожском районе Ленобласти. Регистратор в служебной машине заснял, как нарушитель пытался запутать полицию.

    На Выборгском шоссе во Всеволожском районе инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Ford, но водитель проигнорировал требования полицейских и решил скрыться, сообщила 15 сентября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. На большой скорости он несся по шоссе, создавая угрозу для жизни и здоровья других граждан и не реагируя на звуковые сигналы патрульной машины, требования остановиться и предупреждения о применении оружия.

    Один из инспекторов сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз пальнул по колесам «Форда». Судя по записи, ему удалось пробить машине одно колесо, но нарушителя это не остановило. Тот попытался сбить преследователей с толку, свернув направо, а затем — на дорожку вдоль домов и трассы. По ней лихач выскочил на тротуар, и там попался: еще пара выстрелов по колесам наконец остановили кроссовер.

    За рулем машины оказался 29-летний мужчина. Он вел себя неадекватно, а пройти медосвидетельствование отказался, отмечают в МВД. Водителя задержали и доставили в отдел, где на него составили административные протоколы за нарушение правил расположения авто на проезжей части (ст. 12.15 КоАП РФ), невыполнение требований об остановке (ст. 12.25 КоАП РФ), отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ), отсутствие ОСАГО (ст. 12.37 КоАП РФ) и неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

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    Комментарии 1

    cerf15 Сен 2022 в 15:12
    Отпустят?
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