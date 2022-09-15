Правительство субсидирует морские перевозки грузов из других регионов в Калининград

Власти РФ намерены субсидировать морские перевозки грузов в Калининградскую область из других регионов страны. Об этом на заседании правительства 15 сентября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Чтобы не допустить роста цен на товары и поддержать местные промышленные предприятия, правительство вводит механизм субсидирования морских перевозок между Калининградской областью и другими регионами. На эти цели в текущем году выделяется свыше 1,3 млрд рублей», — цитирует Мишустина ТАСС.
Напомним, что летом из-за санкций возникли трудности при перевозке товаров по суше в Калининградскую область через территорию Литвы. Железнодорожным транспортом такую продукцию сейчас можно доставлять только по квотам. Морские перевозки в этом случае являются альтернативой сухопутным.