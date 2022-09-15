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    МИД: США перейдут красную черту и станут стороной конфликта, если поставят Киеву ракеты большой дальности

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    США станут непосредственной стороной конфликта на Украине, если примут решение о поставке Киеву ракет большой дальности. Об этом 15 сентября заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большой дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — сказала она.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Мексику заявил о якобы значительном прогрессе в наступлении вооруженных сил Украины на северо-востоке страны.

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