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    Женщина гуляла с несколькими собаками, и на Коммуны две из них вырвались и попали под машину

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    Трагическое происшествие случилось в Красногвардейском районе Петербурга. Собаки выбежали на оживлённую дорогу, вырвавшись от хозяйки.

    Запись регистратора очевидца публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным «Мегаполиса», это произошло 15 сентября около 9:53 на пересечении улицы Коммуны и Рябовского шоссе. Три собаки неожиданно выскочили на дорогу — на красный сигнал светофора. Две оказались под колесами грузовика, третья вернулась к хозяйке. По словам автора видео, женщина выгуливала сразу четырёх или пятерых питомцев.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На записи можно различить, что в этот момент переходить дорогу с другой стороны собирался мужчина с ещё одной собакой — он стоял на островке безопасности в ожидании зелёного сигнала. Возможно, собаки вырвались от женщины, так как заинтересовались его псом.

    Грузовик, сбивший животных, уехал. Другие машины начали притормаживать, чтобы обогнуть их. «Убитая горем хозяйка просто сняла с одной из погибших собак поводок и ушла», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 5

    26092824115 Сен 2022 в 14:36
    Раззява.
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