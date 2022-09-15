Женщина гуляла с несколькими собаками, и на Коммуны две из них вырвались и попали под машину

Запись регистратора очевидца публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным «Мегаполиса» , это произошло 15 сентября около 9:53 на пересечении улицы Коммуны и Рябовского шоссе. Три собаки неожиданно выскочили на дорогу — на красный сигнал светофора. Две оказались под колесами грузовика, третья вернулась к хозяйке. По словам автора видео, женщина выгуливала сразу четырёх или пятерых питомцев.

На записи можно различить, что в этот момент переходить дорогу с другой стороны собирался мужчина с ещё одной собакой — он стоял на островке безопасности в ожидании зелёного сигнала. Возможно, собаки вырвались от женщины, так как заинтересовались его псом.



Грузовик, сбивший животных, уехал. Другие машины начали притормаживать, чтобы обогнуть их. «Убитая горем хозяйка просто сняла с одной из погибших собак поводок и ушла», — отмечается в сообщении.

