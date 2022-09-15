КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют три раза

Север Петербурга вновь ждет ночное перекрытие КАД. Для демонтажа опоры трижды остановят внутреннее кольцо между развязками с ЗСД и Парашютной улицей.
В ночь с 19 на 20 сентября на 12-м километре КАД три раза полностью перекроют движение по внутреннему кольцу: с 00:00 до 00:15, с 1:30 до 1:45 и с 3:00 до 3:15. Об этом 15 сентября предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На участке будут демонтировать пятую П-образную опору для дорожных знаков.
Опоры и знаки на 12-м километре кольцевой убирают для строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной улицей проектируемой автомобильной дороги к аэродрому Левашово. Заказчиком работ является ООО «Газпром инвест», выполняет их АО «АБЗ-Дорстрой».