Боррель: В ЕС есть желающие перестать помогать Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что часть европейского сообщества считает целесообразным прекратить поддержку Украины. Об этом он рассказал в интервью газете El Mundo, опубликованном 15 сентября.





«Мы их [Украину] хорошо оснастили <…> Нужно сохранять усилия, не стоит давать слабину», — сказал он.



Также Боррель в своем интервью признал, что часть европейского общества хочет закончить конфликт на Украине из-за возникающих «последствий, цены» для Европы.

