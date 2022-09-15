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    Боррель: В ЕС есть желающие перестать помогать Украине

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    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что часть европейского сообщества считает целесообразным прекратить поддержку Украины. Об этом он рассказал в интервью газете El Mundo, опубликованном 15 сентября.


    «Мы их [Украину] хорошо оснастили <…> Нужно сохранять усилия, не стоит давать слабину», — сказал он.

    Также Боррель в своем интервью признал, что часть европейского общества хочет закончить конфликт на Украине из-за возникающих «последствий, цены» для Европы.

    Ранее Верховный представитель ЕС Боррель заявил, что России и Украине необходимы мирные переговоры, но решение об этом должно принимать украинское руководство.

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