Почти 900 канистр «паленки» на 1,7 млн уничтожат в Петербурге. Их хозяина-таксиста разоблачили

Петербуржец получил условный срок за неудавшийся бизнес по продаже спиртосодержащих жидкостей. Помимо этой «работы» он подрабатывал в такси.

Размах производства был весьма солидным, сообщает 15 сентября объединенная пресс-служба городских судов. Уничтожить теперь предстоит 890 канистр и бутылок на 3 844 литра — их стоимость оценили примерно в 1,7 миллиона рублей.

Выяснилось, что бизнес-план мужчина начал осуществлять в феврале. Он закупил смеси на основе этилового спирта и без лицензии хранил и перевозил их на «Рено Логан» и на «ГАЗели», пока не попался.