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    Почти 900 канистр «паленки» на 1,7 млн уничтожат в Петербурге. Их хозяина-таксиста разоблачили

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    Петербуржец получил условный срок за неудавшийся бизнес по продаже спиртосодержащих жидкостей. Помимо этой «работы» он подрабатывал в такси.

    Размах производства был весьма солидным, сообщает 15 сентября объединенная пресс-служба городских судов. Уничтожить теперь предстоит 890 канистр и бутылок на 3 844 литра — их стоимость оценили примерно в 1,7 миллиона рублей.

    Выяснилось, что бизнес-план мужчина начал осуществлять в феврале. Он закупил смеси на основе этилового спирта и без лицензии хранил и перевозил их на «Рено Логан» и на «ГАЗели», пока не попался.

    При этом зарекомендовал себя фигурант довольно хорошо: раньше проблем с законом не имел, на учетах не состоит, имеет регистрацию и постоянное место жительства в России, официально не трудоустроен, но получает деньги от подработки в такси. Пушкинский райсуд назначил ему 10 месяцев условно с испытательным сроком в год.

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