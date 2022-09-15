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    «Чудовищно похож». Компания «Конкорд» прокомментировала видео с похожим на Пригожина человеком в колонии

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    «Чудовищно похож». Так компания «Конкорд» прокомментировала видео с похожим на Пригожина человеком, вербующим заключенных в колонии для участия в боевых действиях.

    Пятиминутное видео появилось в сети в минувшую среду, 14 сентября. Зрители угадывают процесс вербовки заключенных для участия в военных операциях. Желающие видят в выступающем бизнесмена Пригожина, его пресс-служба не отрицает.

    Свинцовое небо, колючая проволока, купола малюсенькой церквушки, плакат «Выбирай жизнь» и несколько сотен характерно одетых мужчин с короткими стрижками и номерами на куртках. Таковы декорации пятиминутного выступления невысокого гражданина плотного телосложения в одежде цвета хаки. На кофте у него нет номера, но зато угадываются два ордена Героя России. В похожей одежде с такими же аксессуарами похожий человек в конце августа присутствовал на похоронах в Петербурге.

    Тогда в соцсетях от имени лично Евгения Пригожина пришло подтверждение: «Я действительно был на кладбище и возложил цветы на могилу человека, который ещё недавно был осуждённым, а 1 августа погиб, защищая от врага интересы нашей Родины».

    Сейчас пресс-служба предпринимателя прямо не подтверждает присутствие Пригожина на видео из колонии, однако подчеркивает, что он «чудовищно похож на Евгения Викторовича».

    Суть выступления в этом ролике — вербовка в ЧВК «Вагнер». Это название человек на видео произносит в самом начале, а далее везде говорит «у нас», «нам», «у меня» и т.д., что заставляет зрителя поверить в связь спикера с этой организацией.

    Критерии отбора довольно просты. Нужно желание, попадание в возрастной коридор и физическое состояние. Зависимые от наркотиков — сразу «нет». «Очень аккуратное отношение» — к кандидатам с «сексуальными статьями».

    Заранее предупреждают, что, сказав «да», забрать слово назад будет нельзя. В плен попадать живым нельзя. Нельзя будет употреблять алкоголь и наркотики и заниматься мародерством.

    Людей набирают на шесть месяцев, по истечении которых выступающий обещает освобождение по процедуре помилования.

    «Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме того, вы совершенно верно подчеркнули, уважаемый Дмитрий, что у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые, понятные вещи», — прокомментировала пресс-служба Пригожина этот ролик.

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