Двукратная олимпийская чемпионка Великая: Я сказала Баху, что хотела бы участвовать в Олимпиаде в Париже

Российская фехтовальщица Софья Великая планирует продолжить карьеру, несмотря на отстранение отечественных спортсменов и туманные перспективы выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году. Об этом 15 сентября пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на слова самой 37-летней спортсменки.



«Я еще не закончила спортивную карьеру. Очень бы хотела участвовать на Олимпиаде в Париже, о чем и сказала Томасу Баху», — заявила Великая.

