Двукратная олимпийская чемпионка Великая: Я сказала Баху, что хотела бы участвовать в Олимпиаде в Париже

Российская фехтовальщица Софья Великая планирует продолжить карьеру, несмотря на отстранение отечественных спортсменов и туманные перспективы выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году. Об этом 15 сентября пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на слова самой 37-летней спортсменки.
«Я еще не закончила спортивную карьеру. Очень бы хотела участвовать на Олимпиаде в Париже, о чем и сказала Томасу Баху», — заявила Великая.
Также Великая спрашивала президента Международного олимпийского комитета о допуске россиян до международных стартов.
«Он ответил, что для них это дилемма, так как они понимают, что их решение им было тяжело принять. В дальнейшем они будут думать, как с этой дилеммой разобраться», — подчеркнула Великая.
Софья Великая дважды выигрывала на Олимпиадах золото и трижды серебро. Кроме того, на ее счету восемь побед на чемпионатах мира и 14 — на чемпионатах Европы.