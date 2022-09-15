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    Поджег дверь в квартиру и разбил окно. Пакости знакомому довели петербуржца до колонии

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    Выборгский райсуд Петербурга отправил в колонию мужчину, который с завидным упорством старался насолить жильцу дома на проспекте Луначарского. Пострадали дверь в квартиру и окно.

    События разворачивались в марте, сообщает 15 сентября объединенная пресс-служба городских судов. Фигурант поджег входную дверь в одну из квартир дома 56к3, а буквально через пару часов бросил камень в окно той же квартиры. Ущерб хозяину жилища составил 11 600 рублей.

    Судя по всему, нарушитель находится в незавидном положении: с марта не имеет постоянного места жительства, законного источника дохода — тоже, хотя ранее судим не был. Теперь ему придется провести 10 месяцев в колонии общего режима.

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