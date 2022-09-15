Поджег дверь в квартиру и разбил окно. Пакости знакомому довели петербуржца до колонии

Выборгский райсуд Петербурга отправил в колонию мужчину, который с завидным упорством старался насолить жильцу дома на проспекте Луначарского. Пострадали дверь в квартиру и окно.



События разворачивались в марте, сообщает 15 сентября объединенная пресс-служба городских судов. Фигурант поджег входную дверь в одну из квартир дома 56к3, а буквально через пару часов бросил камень в окно той же квартиры. Ущерб хозяину жилища составил 11 600 рублей.