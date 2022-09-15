«Подарок» из Турции. Таможенники в Пулково остановили женщину из-за вещицы, которая стоит как квартира

Работники таможни в петербургском Пулково остановили путешественницу, прибывшую из Турции. С собой она привезла вещицу, стоимость которой может составлять более 60 тыс. долларов.
Женщина пошла через «зелёный коридор», но во время таможенного контроля в её багаже нашли часы с логотипом Patek Philippe — одни из самых дорогих в мире. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба СЗТУ.
Обладательница недешёвого аксессуара пояснила, что получила их в подарок, а ценой не интересовалась.
«Поскольку определить точную стоимость предмета не представилось возможным, а цена аналогичных изделий может составлять более 60 тыс. долларов, Пулковской таможней принято решение о проведении таможенной экспертизы», — добавили в пресс-службе.
Напомним, без уплаты пошлин самолётом можно ввозить товары для личного пользования, стоимость которых не превышает 10 тыс. евро.