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    «Подарок» из Турции. Таможенники в Пулково остановили женщину из-за вещицы, которая стоит как квартира

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    Работники таможни в петербургском Пулково остановили путешественницу, прибывшую из Турции. С собой она привезла вещицу, стоимость которой может составлять более 60 тыс. долларов.

    Женщина пошла через «зелёный коридор», но во время таможенного контроля в её багаже нашли часы с логотипом Patek Philippe — одни из самых дорогих в мире. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба СЗТУ.

    Фото: Пресс-служба СЗТУ
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    Обладательница недешёвого аксессуара пояснила, что получила их в подарок, а ценой не интересовалась.

    «Поскольку определить точную стоимость предмета не представилось возможным, а цена аналогичных изделий может составлять более 60 тыс. долларов, Пулковской таможней принято решение о проведении таможенной экспертизы», — добавили в пресс-службе.

    Напомним, без уплаты пошлин самолётом можно ввозить товары для личного пользования, стоимость которых не превышает 10 тыс. евро.

    Фото: Пресс-служба СЗТУ

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