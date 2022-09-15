В Луге погибли сотрудники коммунальной компании Минобороны

Двое мужчин, которые погибли при пожаре в заброшенном деревянном здании в Луге, работали на Министерство обороны. Об этом 15 сентября сообщает 47news.



Пожар в Переездном переулке произошёл утром 14 сентября, после тушения внутри нашли тела двух мужчин. По сведениям полиции, это 53-летний и 61-летний местные жители. Они числятся электриками в коммунальной компании ФГБУ ЦЖКУ Минобороны, которая занимается обслуживанием военного жилфонда.

