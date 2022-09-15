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    В Луге погибли сотрудники коммунальной компании Минобороны

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    Двое мужчин, которые погибли при пожаре в заброшенном деревянном здании в Луге, работали на Министерство обороны. Об этом 15 сентября сообщает 47news.

    Пожар в Переездном переулке произошёл утром 14 сентября, после тушения внутри нашли тела двух мужчин. По сведениям полиции, это 53-летний и 61-летний местные жители. Они числятся электриками в коммунальной компании ФГБУ ЦЖКУ Минобороны, которая занимается обслуживанием военного жилфонда.

    Еще один человек во время пожара пострадал — отравился угарным газом. Это 47-летний дворник из того же предприятия. Он в больнице и уже дал показания правоохранителям. По его словам, мужчины втроём выпивали.

    В ЦЖКУ подтвердили, что двое их сотрудников погибли в нерабочее время и один пострадал.

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