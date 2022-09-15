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    Шесть человек на «Рено» влетели в грузовик в Подмосковье. Выжили только двое — иностранцы

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    Четыре человека погибли в ДТП в Щелковском городском округе Подмосковья в ночь на 15 сентября.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в районе 71-го километра Московского малого кольца (Малая бетонка) столкнулись грузовой и легковой автомобили. Четыре человека скончались, двое получили травмы и были госпитализированы

    «Водитель, управляя автомобилем Renault, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовым Mercedes», — рассказали в областном ГУ МВД.

    По данным «МК», в легковушке ехали шесть человек. Четверо погибших — пассажиры, их личности устанавливаются. Пострадавшие в тяжёлом состоянии, это граждане Узбекистана 19 и 21 года.

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