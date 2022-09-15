ТЮЗ откроет свой 101-й сезон премьерой «Новых приключений Петсона и Финдуса»

17 сентября пройдет премьера спектакля «Новые приключения Петсона и Финдуса» в постановке Василия Сазонова. Это продолжение спектакля «Петсон и Финдус», который полюбился зрителям и стал лауреатом премии «Театры Санкт-Петербурга — детям».

В основе обоих спектаклей — рассказы Свена Нурдквиста. Добрые и смешные истории о старом чудаке Петсоне и полосатом котёнке Финдусе наполнены любовью и тонким юмором.



Режиссер Василий Сазонов так говорит о спектакле: «Мы решили сделать всем подарок — еще один добрый и светлый спектакль, в котором уже знакомых зрителям героев — старика Петсона и котёнка Финдуса — ждут новые приключения: встреча с петухом Юсси, строительство нового дома, подготовка к празднованию дня рождения Финдуса. Но, несмотря на простоту, эти истории рассказывают о важных и для детей и взрослых вещах — о преданности, любви, дружбе, верности, о том, что такое настоящее счастье, в чем оно заключается. Это будет веселый музыкальный спектакль, с яркими красочными декорациями и великолепными костюмами. И что важно — как первый, так и второй спектакль зрителям можно смотреть в любом порядке!»

